publié le 03/07/2018 à 07:02

Karine est âgée de presque 21 ans aujourd'hui. En 2005, un homme condamné pour viols sur enfants et pédophilie est hébergé par ses parents et son calvaire commence. Les services sociaux signalent la situation à la justice qui lance une enquête, finalement classée sans suite.



Dès l'âge de 5 ans, elle a été violée pendant plusieurs années par cet homme que ses parents hébergeaient. Ils ne l'ont jamais crue, au contraire, ils l'ont menacée quand elle leur a demandé de l'aide.

Les travailleurs sociaux ont donné l'alerte, avec un de total de 14 signalements en tout. Mais aucune suite alors que Karine a vécu l'enfer pendant 7 ans. Elle a par la suite été recueillie par sa tante, Laurence Brunet, à ses côtés depuis le début.

À écouter également dans ce journal

Fait divers : 3.000 hommes sont toujours à la recherche de Redoine Faïd qui est toujours en cavale et son évasion pose beaucoup de questions. Notamment sur d'éventuelles défaillances à la prison de Réau, en Seine et Marne. Une mission d'inspection a débuté lundi 2 juillet.





International : 12 enfants et leur entraîneur de football étaient coincés depuis 9 jours sous terre, dans une grotte envahie par les eaux de pluie. Ils ont enfin été retrouvés lundi 2 juillet, affaiblis mais vivants.



Société : On manque cruellement de médecins et de lits dans les Urgences des hôpitaux. Rien qu'en Ile-de-France, une étude montre que sur les 2 mois des vacances d'été, 1.242 demi-journées ne sont pas pourvues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecin. L'Ile-de-France n'est pas un cas particulier, la pénurie est générale.