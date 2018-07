publié le 06/07/2018 à 06:53

"Une ignominie et une lâcheté". Emmanuel Macron a eu des mots très durs hier soir pour condamner l'agression d'un couple de policiers en civil en Seine-et-Marne. La brigadière et son compagnon, qui travaillent tous deux en Seine-Saint-Denis, ont été roués de coups sous les yeux de leur petite fille de 4 ans. Il s'agirait a priori d'une vengeance.



La policière et son agresseur avaient en effet déjà eu un accrochage il y a quelques semaines. Au cours d'un contrôle à Aulnay-sous-bois un homme, très défavorablement connu des services de police, avait fini par menacer la fonctionnaire de la retrouver, elle et sa famille.

Mercredi soir, alors que la policière et son compagnon venaient de récupérer leur fille de 4 ans, le dealer et un complice se sont jetés sur le couple. Ils s'en sont d'abord pris à la femme, lui portant plusieurs coups. Son compagnon s'est interposé. Il a été violemment frappé au visage, roué de coups, touché aux cervicales.

Les deux agresseurs ont ensuite pris la fuite, mais la policière d'une trentaine d'années a pu clairement identifier le dealer qui l'avait menacé. Les deux hommes sont toujours pour le moment dans la nature.

À écouter également dans ce journal

Coupe du Monde - Les Bleus lancent les quarts de finale du Mondial cet après-midi à 16 heures contre l'Uruguay.



Football - Gianluigi Buffon, ancien gardien de la Juve, devrait passer sa visite médicale ce matin et devrait signer pour deux ans au PSG, selon les informations de l'Équipe.



Faits divers - Alexia Daval a été battue avant d'être tuée, selon une information RTL. Les médecins légistes ont décelé 5 fractures du crâne à l'autopsie.



International - Un sauveteur thaïlandais est mort en apportant de l'oxygène aux enfants coincés depuis 13 jours dans une grotte. Il a manqué d'oxygène sur le chemin du retour.