publié le 27/02/2019 à 07:24

Les manifestations s'accompagnent trop souvent de dégradations. Résultat : des dizaines de millions d'euros à trouver pour réparer les dégâts. RTL a pu établir un top 5 des villes les plus touchées : Paris arrive en tête, avec une facture de plus de 10 millions d'euros. Viennent ensuite Toulouse, Bordeaux et Rouen.



À Toulouse, c'est une véritable catastrophe. "On a du mobilier urbain qui est cassé, des vitres qui sont brisées, des feux de barricade qui dégradent la voirie, des centaines de tags sur les murs, parfois sur les bâtiments historiques", détaille Émilion Esnault, le président de Toulouse Métropole.

Et toute cette casse d'énormes surcoûts : "En heures supplémentaires, à la fois de la police municipale et des agents de nettoiement pour déblayer, détaguer, désafficher, laver, nettoyer ou mettre simplement en sécurité, on en a eu pour 300.000 euros de masse salariale en supplément", explique-t-il.

Le coût des manifestations est estimé à 3,3 millions d'euros, dont un peu plus d'un million de manque à gagner pour Tisséo, la régie des transports urbains. En effet, les lignes de bus ou de métro étaient toutes coupées les samedi. Ce qui ne va pas sans conséquences budgétaires : "Probablement, il peut y avoir un certain nombre de tâches qu'on avait prévu d'effectuer dans l'année et qui pourront peut-être ne pas l'être".



Et puis il faudra également ajouter un million d'euros que la collectivité va dédier à l'aide aux commerçants. Au total, on peut tabler à Toulouse sur plus de 4 millions d'euros de dépenses causées par les seules manifestations.

À écouter également dans ce journal

Justice - Ils viennent de passer une semaine en prison. Alexandre Benalla et Vincent Crase sont libres. La Cour d'appel de Paris est revenue sur la décision de mise en détention car on ne connaît toujours pas l'origine des conversations enregistrées, diffusées par Médiapart.



Paris - C'est la face sombre du beau temps : les pics de pollution aux particules fines sont de retour. Les véhicules les plus polluants sont interdits aujourd'hui à Paris et en proche banlieue et aussi pour la première fois dans la métropole lilloise.



Syrie - En Syrie, l'assaut final contre l'État Islamique se prépare. Pour l'heure, les civils sont évacués de la ville de Baghouz, le dernier bastion de Daech. Ils sont ensuite soumis à des fouilles et des interrogatoires des forces arabo-kurdes.