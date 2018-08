publié le 23/08/2018 à 18:26

Ce matin, un homme de 36 ans a tué sa mère et sa sœur à Trappes, avant de blesser une troisième personne, qui a été transportée dans un état grave dans un hôpital parisien. L'homme a rapidement été neutralisé et tué. Peu après, Daesh a revendiqué ce drame, mais des doutes subsistent : s'agit-il d'une revendication d'opportunisme ou non ?



Karim, 36 ans, présentait beaucoup de signes de faiblesses psychologiques. Ses amis d'enfance dans le quartier évoquent même une hospitalisation ces dernières années dans une unité psychiatrique de la région. Le tueur présumé était chauffeur de Véhicule de tourisme et s'était séparé récemment de son épouse.

Ce qui est actuellement troublant pour les enquêteurs, outre cette phrase, "Allahou akbar" prononcé avec menace face aux policiers, c'est aussi le passif de cet homme. Il a été condamné l'an dernier pour apologie de terrorisme et était fiché S. Il ne faisait pas partie des profils inquiétants particulièrement surveillés par les services français du renseignement.

Justice - Le Parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire après les révélations sur les travaux effectués sans autorisation dans ses bureaux d'Actes Sud, la maison d'édition que François Nyssen dirigeait avant de devenir ministre de la Culture.



Faits divers - Un homme de 20 ans, lié au narco-banditisme, a été tué par balle ce jeudi à Marseille, dans un quartier situé non loin de la gare Saint-Charles.



Justice - Booba et Kaaris vont passer la soirée eblibre, la première depuis début août et leur bagarre à l'aéroport d'Orly. La justice a ordonné ce matin la remise en liberté des deux rappeurs. Ils sont placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur procès, le 6 septembre.



Économie - Les prix des fruits et légumes sont repartis à la hausse cet été : +4% pour les fruits et +5% pour les légumes.