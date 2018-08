publié le 25/08/2018 à 18:49

L'histoire incroyable d'un combat de boxe à 10 000 mètres d'altitude hier soir. Cela s'est passé dans un avion de la compagnie Lufthansa, en plein vol Munich - Paris. Un passager se lève de son siège, menace une hôtesse de l'air et tente d'entrer de force dans la cabine de pilotage. Mais parmi les voyageur se trouve Tarik Sahibbedine, ancien champion de France de boxe. Un colosse qui a mis K.O le forcené, sous les yeux ébahis des passagers.



"Il voulait aller rechercher des amis à Munich. Ses propos étaient incohérents. Je lui ai dit de se calmer mais il ne voulait rien entendre. Il voulait même tirer sur la poignée rouge et ouvrir la porte extérieure alors que nous étions à près de 10.000 mètres d’altitude. J’ai tenté de le raisonner mais d’un coup il s’est levé et s’est dirigé vers le cockpit en disant qu’il allait prendre les commandes. C’est à ce moment-là que je lui ai sauté dessus."

Le forcené a été maîtrisé, menotté et sermonné par le champion. "Je lui ai dis : 'tu as mal choisi ton jour mec !". À l'arrivée à Paris, les 200 passagers et le personnel de bord ont remercié Tarik Sahibbedine. Le suspect a quant à lui été placé en hôpital psychiatrique, à Sainte-Anne à Paris.

Transports - Le trafic à l'arrivée et au départ de la gare Saint-Charles de Marseille ne reviendra pas à la normale avant vendredi prochain, a annoncé la SNCF. En cause : le déraillement d'un TGV hier qui n'a heureusement fait aucun blessé.



International - Le pape François, en visite de deux jours en Irlande, a évoqué "sa honte" et "sa souffrance" concernant les scandales pédophiles commis par des prêtres.



Société - La direction nationale d'Intermarché a fait annuler le référendum d'un directeur de l'un de ses magasins. Ce dernier avait lancé une consultation auprès de ses salariés pour qu’ils renoncent à prendre leurs congés l’été.



Justice - Le parquet de Grenoble a prolongé la détention provisoire de Nordahl Lelandais, mis en examen pour trois affaires, dont celle de la mort de la petite Maëlys.