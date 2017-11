publié le 25/11/2017 à 18:53

À Nemours, les habitants d'une résidence ont eu une peur bleue. Vendredi 25 novembre dans la matinée, une petite fille de 3 ans qui était toute seule au domicile de ses parents a fait une chute de près de 5 étages. Ce sont des résidents, à l'aide d'une couette, qui ont pu la sauver, rapporte Le Parisien.



Sur le balcon de son appartement, la fillette est montée sur une chaise, a passé deux jambes par-dessus la rambarde, mais par "chance", elle s'est bloquée la tête entre les barreaux. En bas de l'immeuble, les habitants oscillent entre cris de peur et réactions d'urgence. Une habitante prévient alors Rachid, gardien de trois immeubles dans le quartier du Mont-Saint-Martin.

"J’étais en train de nettoyer un local quand une dame est arrivée en courant. Elle a expliqué qu’une petite fille menaçait de tomber d’un balcon de cet immeuble de 9 étages. J’ai foncé", raconte ce père de trois filles.

Une fois sur place, une habitante du premier étage prête une couette. "On l’a tendu, avec trois femmes et deux hommes", se souvient-il. Au même moment, des pompiers arrivent et pénètrent dans l'immeuble pour tenter d'entrer dans l'appartement de la petite fille. Mais trop tard.



"La petite a alors reculé et a basculé une jambe au-dessus de la rambarde. Sa jambe l’a alors entraînée. La chute a été violente. On s’est tous retrouvé à genou. Les pompiers l’ont prise immédiatement en charge, on nous a demandé de ne pas la toucher. Le Samu est arrivé et les médecins lui ont mis une minerve", explique Rachid, encore sous le choc.

Sa mère l'a laissée seule

Vendredi 24 novembre, la victime était toujours hospitalisée à Necker, à Paris. "Elle souffre d’une fracture mais ses jours ne paraissent pas en danger", a indiqué au Parisien le maire de Nemours. Auditionnée, sa mère a été remise en liberté, en attendant les suites de l'enquête.



Le Parisien précise que cette dernière avait laissé sa fille handicapée sous la surveillance d'une voisine pour se rendre aux urgence avec un bébé. Mais vers 13 heures, la voisine qui devait aller travailler l'aurait appelé pour la prévenir. La fillette serait restée seule en attendant que sa mère ne rentre.