Le "tireur de Libé" condamné en appel à 25 ans de réclusion criminelle

et AFP

publié le 13/09/2018 à 17:35

La même peine avait été requise par l'accusation, elle a été suivie par la cour d'assises de l'Essonne. Jeudi 13 septembre, le tribunal a rendu sa décision et a condamné Abdelhakim Dekhar, plus connu sous le nom de "tireur de Libé" à 25 ans de réclusion criminelle, comme en première instance.



En 2013, Abdelhakim Dekhar avait effrayé Paris et ses alentours, armé d'un fusil à pompe. Son périple l'avait mené de BFMTV à la Société Générale de La Défense, en passant par Libération, où il avait grièvement blessé un assistant photographe. Après cinq jours de traque, les policiers l'avaient retrouvé dans une voiture, remplie de médicaments qu'il venait d'ingurgiter.



Cet homme de 52 ans voulait-il vraiment tuer ? Assurément pour l'avocat général, Jean-Christophe Crocq. Il l'a dépeint en "guérillero maladroit", pataud avec son arme chez BFMTV, qui vise mal à La Défense, où ses tirs criblent la façade de la Société Générale.

Je n'ai jamais voulu tuer qui que ce soit Abdelhakim Dekhar Partager la citation





En première instance, Abdelhakim Dekhar avait été déclaré coupable de tentatives d'assassinat seulement sur Philippe Antoine, un journaliste de BFMTV, et César Sébastien, l'assistant photographe blessé à Libération. M. Crocq a réclamé d'élargir sa culpabilité, estimant que l'accusé a également tenté d'assassiner un vigile de BFM et deux employées de la Société Générale.



"Je n'ai jamais voulu tuer ou heurter qui que ce soit", a juré M. Dekhar. À Libération, il avait atteint César Sébastien dans le dos avec une munition pour sanglier, selon l'expertise balistique.



Ses avocats ont nourri le doute. Oui, "il voulait faire un mauvais coup". Mais "à moins d'avoir une boule de cristal, personne ne peut affirmer" l'intention meurtrière, selon eux. À BFM, impossible de voir via la vidéosurveillance si son doigt est sur la détente, ont-ils argué. Devant la banque, il "relève le canon de son arme" au moment de tirer, selon des témoins.