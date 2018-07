et La rédaction numérique de RTL

publié le 31/05/2018 à 08:24

Dans l'affaire de la mort du petit Tom, un suspect est entendu par les enquêteurs et pourrait bien être déféré devant le parquet. Ce jeudi 31 mai, le procureur de la République doit décider du sort judiciaire du suspect. Il sera soit remis en liberté, soit présenté devant un juge d’instruction pour une mise en examen s'il considère qu'il existe des indices graves et concordants.



En garde à vue, le suspect a nié toute implication, se murant même dans le silence. Des dizaines de traces ADN ont été trouvées sur le corps, mais elles sont en cours d'analyse. Retrouvé quasiment nu, le petit garçon portait des traces de viol et était recouvert d'un produit inflammable. Sa mort a été causée par un traumatisme crânien.

Des perquisitions ont été effectuées au domicile du suspect, avec saisie de son téléphone portable et de son ordinateur, qui sont pour le moment toujours expertisés. Le jeune homme, âgé de 27 ans et décrit comme marginal, est connu des services de police pour des faits mineurs.

