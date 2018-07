publié le 29/08/2017 à 07:10

En Isère, toujours aucune trace de Maelys, la fillette de 9 ans qui a disparu au cours d'un mariage dans la nuit de samedi à dimanche. La piste de l'enlèvement est désormais privilégiée par les enquêteurs. L'enfant participait à une fête et sa trace a été perdue vers 3 heures du matin. Tous les invités, soit près de 180 personnes, vont être entendus par les gendarmes. La fillette venait du Jura avec sa famille qui assure que jamais elle n'aurait fugué. Selon des témoins, la fillette était heureuse lors de la fête.





Un appel à témoins avait été lancé dimanche à 21 heures pour retrouver la fillette, qui mesure 1m30, pèse 28 kg, a la peau mate, les yeux marron et les cheveux châtains. Elle était vêtue au mariage d'"une robe sans manches" et "de nu-pieds" de couleur blanche.

Les enquêteurs ont reçu quelques appels téléphoniques, qui n'ont pas permis de la retrouver. D'importants moyens de gendarmerie, renforcés par des sapeurs-pompiers et des pompiers volontaires, ont été engagés pour rechercher l'enfant.

- La Corée du Nord a tiré un missile qui est passé au-dessus du Japon cette nuit. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence aujourd'hui.



- Donald Trump est attendu au Texas aujourd'hui alors que l'État est durement touché par l'ouragan Harvey et des inondations sans précédent depuis plusieurs jours.



- Les ministres ont fait leur rentrée et son priés de ne plus parler de "réforme" mais de transformation.



- Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture, demande à la grande distribution de financer la filière biologique.



- Les Bleus se sont livrés à un entraînement aménagé lundi à Clairefontaine, en vue du match contre les Pays-Bas jeudi en éliminatoires du Mondial-2018, après une longue séance d'autographes dont la vedette a été l'attaquant monégasque Kylian Mbappé, pressenti au PSG.



- Les obsèques de Mireille Darc, décédée hier à l'âge de 79 ans, seront célébrées vendredi en l'église Saint-Sulpice à Paris.