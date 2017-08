Facebook bloque les pubs des pages qui dirigent vers de fausses informations

et AFP

publié le 29/08/2017 à 06:00

Le réseau social de Mark Zuckerberg s'attaque aux désormais célèbres "fake news". Dans un communiqué publié sur son blog lundi 28 août, Facebook annonce que les pages diffusant de fausses informations ne pourront plus bénéficier d'espaces de publicité sur son site Internet.



"Cette mise à jour aidera à réduire la diffusion de fausses informations" et "empêcher les pages qui diffusent de fausses informations de générer de l'argent", explique le réseau social. Facebook assure que "si une page partage régulièrement des informations marquées comme fausses" par une équipe de fact-checking dédiée, "elle ne pourra plus acheter d'espace publicitaire".

"Les 'fake news' font du mal à tout le monde (...). Elles rendent le monde moins bien informé et elles entament la confiance", poursuit Facebook dans son message. Les fausses informations sont devenues un sujet de débat avec l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis fin 2016. Ces "fake news" ont été accusées d'influer sur le vote des électeurs. Facebook, Google et Twitter, plusieurs fois accusés de ne pas assez lutter contre les contenus litigieux, ont multiplié ces derniers mois les annonces illustrant leur lutte contre ces contenus.