publié le 28/09/2017 à 23:48

Soirée bien différente pour les trois clubs français engagés en Europa League. Si Nice a pris une belle option sur la qualification en signant une deuxième victoire en autant de rencontres sur la scène européenne, l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais devront encore batailler. Le premier s'est fait surprendre sur le terrain de Salzbourg, en Autriche, alors que le second n'a pas fait mieux qu'un résultat nul devant son public du parc OL.



L'OGC Nice n'a pas tardé à prendre l'ascendant face au Vitesse Arnhem à l'Allianz Riveira. Grâce à un but du supersonique Saint-Maximin et à un doublé de Plea, les hommes de Lucien Favre ont éteint le Vitesse Arnhem pour signer une large victoire lors de cette deuxième journée (3-0).

Avec deux victoires en autant de matches depuis le début de la compétition, les hommes de Lucien Favre partagent désormais la première place du groupe K avec la Lazio de Rome (6 points chacun) avant le duel qui opposera les deux formations, le 17 octobre sur la Côte d'Azur.

Marseille cale en Autriche

Après trois victoires de rang, une rechute côté phocéen. L'Olympique de Marseille a manqué d'inspiration à Salzbourg et s'est logiquement incliné face à pourtant plus petit que lui (1-0), perdant au passage la tête de son groupe d'Europa League. L'entrée en jeu de Kostas Mitroglou pour les dix dernières minutes est la seule bonne nouvelle de la soirée pour un OM remanié et bousculé par le champion d'Autriche, qui a fini par marquer par l'attaquant israélien Moanes Dabbur (73).



Sans Mandanda et Payet, ménagés pour cette rencontre, Marseille a manqué d'inspiration. Seul Florian Thauvin a posé des vrais problèmes à Salzbourg par ses dribbles, comme sur une magnifique chevauchée (57), et ses frappes, du gauche (36) ou sur coup franc (59).



Salzbourg "n'était pas plus fort, il aurait fallu être capable de prendre au moins un point, et là on n'a pas su ne pas perdre", a pesté Rudi Garcia. L'entraîneur marseillais a trouvé son équipe "médiocre" en deuxième période, elle n'a pas été "capable d'élever le niveau".

Lyon n'y arrive pas

Les Lyonnais n'ont gagné qu'un seul de leurs sept derniers matches, toutes compétitions confondues (5 nuls, 1 défaite), et ne comptent que deux points dans leur groupe E de cette Europa League, avant même d'avoir affronté le favori attendu de la poule, le club anglais d'Everton.



Les joueurs de l'entraîneur Bruno Genesio ont connu le même scénario de match que face aux Chypriotes de Limassol lors de la première journée : une ouverture du score, et une égalisation tardive. Le Burkinabé Bertrand Traoré a marqué sur un festival du capitaine Nabil Fekir (45e), mais le capitaine du club italien Alejandro Darío Gómez a égalisé sur coup franc (57e).



Petit motif de satisfaction, Everton, rossé par l'Atalanta Bergame lors de la première journée (3-0), a néanmoins été tenu en échec par l'Apollon Limassol (2-2). Avec deux points, Lyon est deuxième à égalité avec Limassol.

