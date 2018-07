publié le 27/06/2018 à 18:44

Neuf hommes et une femme soupçonnés d'appartenir au groupuscule Action des forces opérationnelles (AFO) auraient voulu organiser des attentats contre la communauté musulmane française. Dimanche 24 juin, ils ont été interpellés dans un large coup de filet antiterroriste en région parisienne, en Corse, en Gironde et dans la Vienne. Alors que ces derniers vont être présentés à un juge antiterroriste au soir de ce mercredi 27 juin, le parquet de Paris précise que tout un arsenal a été retrouvé à leur domicile.





Du matériel de guerre : 36 armes, des pistolets, une grenade artisanale, et des milliers de cartouches. Mais aussi des matériels de chimie pour fabriquer du TATP, un explosif très puissant. Un mode d’emploi intitulé "Le napalm maison", a même été retrouvé dans le domicile d’un suspect.

Un équipement qui pourrait peser lourd dans les mises en examen qui doivent être prononcées ce mercredi 27 juin. Du reste, les interrogatoires en garde à vue n’ont pas permis de déterminer des objectifs précis. L’enquête avait déterminé de possibles cibles comme des imams radicaux ou des femmes voilées.

Aucun élément précis n’est retenu même s’il est établi que le groupe Action des forces opérationnelles avait pour objectif de "combattre l’islamisation du pays" et tenait des réunions régulières pour déterminer quelle action violente pouvait être menée.

À écouter également dans ce journal

- Des perquisitions ont été menées ce mercredi 27 juin par la brigade des stupéfiants dans deux "coffee shop" qui vendent un dérivé légal du cannabis. Les forces de l’ordre sont intervenues pour vérifier si la législation était bien respectée dans les deux établissements. Trois personnes ont été placées en garde à vue.



SANTÉ - Un patient de 26 ans est décédé de la rougeole ce mercredi 27 juin et un autre de 17 ans fait l'objet d'un pronostic réservé. La maladie avait déjà tué en février dernier à Poitiers une mère de famille de 32 ans. Plus de 2.500 personnes sont tombées malades ces six derniers mois. Le taux de vaccination varie entre 62% et 88% selon les départements.

SNCF - La loi ferroviaire promulguée. La fin d'un long épisode qui a provoqué 36 jours de grève unitaire. Emmanuel Macron a signé officiellement le texte réformant la SNCF. Jeudi 28 juin, aura lieu le dernier jour de grève unitaire. Le trafic sera perturbé comme au même niveau que ce mercredi : quatre TGV sur cinq, trois Intercités et TER sur cinq, deux Transiliens sur trois.