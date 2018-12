Le champion du monde Nabil Fekir entendu dans une affaire d'escroquerie

et AFP

publié le 20/12/2018 à 00:51

Ce mercredi 19 décembre, les Lyonnais l'ont emporté à Amiens en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue sans leur capitaine. Le champion du monde Nabil Fekir était entendu la veille, mardi 18 décembre, par des enquêteurs grenoblois dans le cadre d'une affaire d'escroquerie.



"Nabil Fekir est mis en cause. Cela veut dire qu'il y a des éléments, à ce stade de l'enquête, qui justifiaient qu'il soit entendu comme suspect. Mais cela ne signifie pas non plus à ce stade que son implication est confirmée", a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Vienne, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

L'enquête, confiée à la Section de Recherches de gendarmerie de Grenoble, porterait "sur des vols de courriers et de données bancaires" et le transit "d'une somme d'argent (...) par l'un des comptes bancaires" du joueur de 25 ans.