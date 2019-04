François Besse: l'histoire vraie du roi de l'évasion

publié le 08/04/2019 à 21:00



A la Une ce soir, un livre qui vient de paraître aux éditions Plon sous la signature de François Besse. « Cavales », le récit d’un homme qui a passé presque 20 ans de sa vie en prison, mais aussi à peu près la même durée en cavale à travers l’Europe, la France, la Belgique, l’Espagne et le nord de l’afrique avant d’être rattrapé par son passé judiciaire en 2002.. Lors de ce dernier procès, l'avocat général, Philippe Bilger reconnaîtra, devant les jurés, être dans une situation particulièrement difficile.



Comment juger cet homme, demande-t-il, qui n'a manifestement plus rien en commun avec le criminel qu'il a été ? Y a-t-il un sens à remettre en prison celui qui s'est déjà repenti ? Philippe Bilger met en avant la gravité des faits, mais aussi leur caractère ancien et le fait que François Besse n'a pas de sang sur les mains. Il exhorte les jurés à opérer « une totale révolution intellectuelle »8. Il cite Paul Valéry : « la fonction la plus élémentaire de l'être humain, c'est de créer de l'avenir. C'est ce que je vous souhaite, monsieur Besse, à vous et à tous les détenus »8. Il demandera une peine de 13 ans de prison.

Le 12 juin 2002, François Besse écope finalement d'une peine de huit ans, et il sort de la prison de Saint-Maur dans l'Indre le 27 février 2006. En prison il a passé son bac, à plus de 50 ans et obtenu un diplôme de technicien du son, il a également préparé un diplôme d'études universitaires générales de philosophie. Cette légende du banditisme a fini par tourner la page de son passé criminel. Pour raconter la véritable histoire de sa vie. Il est ce soir l’invité de l’heure du crime

François Besse, « Cavales – De Mesrine à la Liberté, l’histoire vraie du Roi de l’Evasion » vient de paraître chez Plon.