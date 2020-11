publié le 06/11/2020 à 21:08

L'individu qui a menacé un candidat de Koh-Lanta : les 4 terres de décapitation, sur les réseaux sociaux, a été condamné à un an de prison ferme. Selon France Bleu Isère, il a aussi écopé de six mois supplémentaires avec sursis, d'une interdiction d'aller en Isère (où vit la victime) et d'une obligation de soins. Il a été placé immédiatement en détention.

L'homme, âgé de 30 ans, ingénieur au chômage, vivant chez ses parents, avait été interpellé mardi 3 novembre à Clayes-sous-Bois (Yvelines). Il avait rapidement reconnu les faits en garde-à-vue.

Le trentenaire s'en était pris à Laurent, père de famille et professeur d'histoire, qui participe à la saison inédite de Koh-Lanta. Sur Facebook, il lui avait dit "je vais te décapiter, c'est un truc de prof d'histoire", faisant référence, sans le nommer, à la mort de Samuel Paty.