Ce lundi 6 mars, le procès de l'assassinat de Karim Tir, ancien manager de Jul, s'ouvre à Aix-en-Provence, pour trois semaines. Dans la nuit du 11 au 12 juin 2014, le producteur a eu un accident de la route à Asnières, dans les Hauts-de-Seine, mais les enquêteurs se sont rendus compte que l'homme était mort par balles.

Ce lundi, huit personnes comparaissent, dont trois pour homicide volontaire avec préméditation commis en bande organisée. Jul, de son côté, est entendu comme témoin dans cette affaire. Selon l'arrêt de renvoi, deux autres membres présumés sont cités dans le dossier, mais ont été assassinés depuis.



D'après le rappeur marseillais, Karim Tir était "le meilleur manager de France", ne le sentant jamais "menacé". Néanmoins, pour les enquêteurs, l'ancien manager était "une cible plus facile à atteindre", du fait de sa proximité avec Jul : "Ses activités de manager du chanteur-compositeur Jul, qui était en pleine ascension et connaissait déjà un succès retentissant, lui donnaient une visibilité propice à sa surveillance et son suivi".

Malgré le fait que l'accident se soit produit en région parisienne, le parquet de Paris s'est dessaisi de l'enquête en 2015, au profit de celui des Bouches-du-Rhône : "L’assassinat de Karim Tir, bien que de déroulant en région parisienne, s’inscrivait pleinement dans un contexte criminel marseillais ancien", entre les familles Tir et Remadnia peut-on lire dans l’arrêt de renvoi.



