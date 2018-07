et Clarisse Martin

publié le 29/12/2016 à 14:50

Un retournement de situation inattendu. Mercredi 28 décembre, François Hollande a annoncé gracier totalement Jacqueline Sauvage, qu'il avait déjà partiellement graciée en janvier 2016. Dans l'entourage de la sexagénaire, condamnée à 10 ans de réclusion criminelle pour avoir tué son mari violent, l'émotion est palpable.



Carole Marot, l'une des filles de Jacqueline Sauvage tient d'abord à remercier François Hollande, "un homme humain", qui "nous a compris", ainsi que "toutes les personnes qui nous ont soutenus dans la France entière". Au micro de RTL, sa voix tremble légèrement. Si sa mère n'a "pas encore réalisé ce qui lui arrive, [...] elle en prend conscience" petit à petit. "Elle se demande si c'est réel", explique Carole Marot, qui trouve malgré tout que sa mère est "fatiguée, affaiblie, vieillie" car "quatre ans de prison, ça marque beaucoup".

"On va pouvoir commencer une bonne année"

Selon elle, "c'est un rêve, on ne pouvait pas espérer mieux". À présent, Carole Marot souhaite dire une chose à sa mère : "Mets-toi dans la tête que tu es libre, malgré tout ce que tu as vécu dans ta vie". Après une année 2016 compliquée, commencée sur une note mitigée avec la grâce partielle, Jacqueline Sauvage est désormais libre. "On va pouvoir commencer une bonne année", conclut sa fille.