Ivre, il vomit dans le taxi et le chauffeur le violente

publié le 27/06/2018 à 05:57

Une soirée arrosée qui finit mal. Un chauffeur de taxi a été jugé mardi 26 juin pour extorsion avec violence et vol par le tribunal correctionnel de Rennes, rapporte Ouest France. Il a violenté un passager ivre, qui a vomi dans son véhicule.



Les faits remontent à la nuit du 7 novembre dernier à Montauban-de-Bretagne. Deux hommes se rendent en boîte de nuit en taxi. L'un d'entre eux vomit dans le véhicule. Selon le quotidien, le chauffeur lui réclame 350 euros pour la course et le nettoyage. Un montant que le jeune homme refuse de payer.

Le taxi le jette alors sur la banquette et lui assène des coups pour faire rentrer ses pieds dans la voiture. Emmené de force à un distributeur, le passager est contraint de retirer de l'argent. Comme il n'y parvient pas, le chauffeur repart avec son téléphone portable.

Une version des faits que conteste ce dernier. "Ce sont des clients depuis plus de quatre ans. Je me suis aperçu que l’un d’eux avait vomi. J’ai demandé 50 € pour le nettoyage. Il n’y a pas eu de violence", a-t-il affirmé durant l'audience. Des explications qui n'ont pas convaincu le tribunal qui l'a condamné à six mois de prison avec sursis.