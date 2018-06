publié le 19/06/2018 à 17:35

Nous sommes à Genas, dans le Rhône, avec une histoire que l'on pourrait intituler "vendetta et pieds nickelés". Depuis des mois, il y a un petit air de Roméo et Juliette à Genas. Deux familles qui se détestent, les Capulet et Montaigu de ce bourg de 10.000 habitants. Le conflit est ancien, mais dans la nuit du 15 au 16 juin, il a tourné à la pantalonnade.



Deux membres d'une des familles, passablement éméchés, se lancent dans une opération saccage. Ils se munissent de barre de fer et se rendent dans une des propriété supposée de l'autre clan. Ils s'en prennent au portail, détruisent le grillage, pénètrent dans le jardin et finissent par détruire des meubles à l'intérieur de la maison. La voiture des ennemis est également dégradée, vitres rayées, coups de pied.

Mais le raffut des deux apprentis-justiciers alerte les voisins, qui appellent les gendarmes, qui cueillent les deux hommes en douceur. En garde à vue, ils se mettent à table, assument leur opération vengeance, donnent le nom de leur cible.

Stupéfaction des gendarmes. Les deux hommes se sont trompés de maison, confondue avec celle d'un homonyme qui habite dans une autre rue. Une méprise qui n'a évidemment pas fait rire les vraies victimes, qui ont porté plainte pour destruction grave de bien d'autrui.