publié le 30/09/2016 à 14:30

Deux hommes, toxicomanes, ont été condamnés à 30 et 18 mois de prison pour deux braquages commis en seulement une heure le 16 août dernier chez des buralistes de la région de Vienne (Isère). L'épopée aurait pu être aussi simple que ça, mais l'un des deux hommes a avoué en garde à vue, six semaines après les crimes, avoir été en compagnie de ses enfants lors des braquages, révèle Le Dauphiné Libéré. Ce jour-là, le père avait la garde alternée de ses deux enfants âgés de 4 et 11 ans.



Malgré cela, il avait décidé de "monter au braquage", indique le quotidien régional, en ayant auparavant demandé à ses enfants de rester jouer sur la banquette arrière de la voiture, le temps que lui et son complice commettent leurs méfaits. Les deux hommes ont donc été condamnés à 30 et 18 mois de prison ferme en comparution immédiate.