avec Benjamin Pierret et AFP

publié le 28/08/2017 à 03:22

Une fillette de 9 ans prénommée Maëlys a disparu lors d'un mariage dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, l'enfant est introuvable depuis dimanche 27, aux alentours de trois heures du matin. Durant près d'une heure, Maëlys a été recherchée par sa famille qui a finit par alerter la gendarmerie.



Suspendues durant la nuit, les recherches ont repris ce lundi matin et n'ont pour l'heure rien donné. D'importants moyens de gendarmerie, renforcés par des sapeurs-pompiers et des pompiers volontaires, ont été engagés. Des battues ont été organisées autour de la salle des fêtes, située dans un "environnement fortement boisé avec une végétation très dense, y compris à hauteur d'homme", précise un communiqué du parquet.

Les investigations se déroulent dorénavant sous la qualification d'enlèvement avec une co-saisine de la section de recherches de Grenoble, la compagnie et la brigade de recherches de la Tour-du-Pin et la brigade territoriale de Pont-de-Bonvoisin. "Au regard du temps écoulé depuis la disparition" de la jeune Maëlys De Araujo et "des moyens déployés pour la retrouver, aucune piste accidentelle ou criminelle n'est écartée", souligne dans un communiqué Dietlind Baudoin, procureure de la République à Bourgoin-Jallieu.

Un appel à témoins

Un appel à témoins a été lancé à la demande du procureur de la République de Bourgoin-Jallieu pour retrouver la petite originaire du Jura. L'enfant mesure 1,30 m, pèse 28 kg, a la peau mate, les yeux marrons et les cheveux châtains. Elle était habillée au mariage d'une robe sans manches et de nu-pieds de couleur blanche. Ses cheveux mi-longs étaient coiffés en tresse avec une fleur blanche.





La mère de l'enfant ainsi que des proches présents au mariage, ont été pris en charge psychologiquement