publié le 13/08/2017 à 16:37

Une jeune femme, prénommée Mélissa H., a disparu hier, samedi 12 août au soir à Aire-sur-l'Adour, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Mont-de-Marsan (Landes). La gendarmerie du département a lancé un appel à témoins sur sa page Facebook.



Selon l'avis de recherche, on est sans nouvelle de la jeune disparue depuis samedi, vers 18h30. La gendarmerie ne précise pas son âge, mais elle détaille qu'elle mesure 1,75 m, est "de corpulence normale", et a les cheveux châtains clairs attachés. Elle pourrait porter un jean bleu clair troué aux cuisses, une veste à capuche grise et des baskets.

La gendarmerie invite toutes les personnes susceptibles de fournir des informations à contacter la brigade de gendarmerie d'Aire-sur-l'Adour (40) au 05 58 71 34 95 ou à faire le 17 dans les plus brefs délais.