publié le 05/06/2017 à 17:30

L'une s'appelle Aynur, l'autre Charles. Âgés de 19 et de 28 ans, ils ont disparus dans la Drôme. Les deux jeunes gens ont un autre point commun. Ils sont tous les deux jugés fragiles psychologiquement. Si les deux dossiers ne sont pas liés, la gendarmerie de la Drôme a lancé des appels à témoin lundi 5 juin pour tenter de retrouver leur trace. Aynur est originaire de Saint-Vallier, Charles de Mollans-sur-Ouzève.



Selon nos confrères de France Bleu Drôme, les gendarmes craignent que ces deux jeunes veuillent se suicider. Aynur a été déclarée disparue samedi 3 juin après qu'elle a laissé une lettre rédigée en turc dans laquelle elle explique son intention de rejoindre son père décédé. Un mariage forcé est peut-être à l'origine de ce mal-être. De corpulence normale, cheveux noirs, elle pourrait porter un voile.

Charles, quant à lui, n'a plus donné la moindre nouvelle à ses parents depuis le 2 juin. L'un de ses amis est récemment brutalement décédé dans un accident de la route et il aurait beaucoup de mal à s'en remettre. Grand, de corpulence normale, il portait un tee-shirt blanc et une casquette beige et verte au moment de sa disparition. Sur son corps, des piercings et deux tatouages (une ancre, sur le poignet droit et un haut-parleur sur le bras gauche). Il a quitté son domicile avec sa voiture, une Citroën C3 gris métal, immatriculée AR 869 BT.



Aynur et Charles ont disparu les 2 et 3 juin dans la Drôme. Crédit : Gendarmerie de la Drôme.