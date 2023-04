En 2022, 28 ans après sa mort, Louis Ribes a été accusé d'avoir violé et agressé sexuellement des dizaines d'enfants. Le premier signalement connu remonte à 1976 au séminaire d'aînés de Vienne-Estressin, où Louis Ribes qui y restera jusqu'à sa mort.

Au micro de Mohamed Bouhafsi, Annick Moulin, une victime, a décidé de raconter le calvaire qu'elle a subi. Selon elle, Louis Ribes avait une emprise importante sur les familles : "C'était un ami des parents. Il avait une emprise sur eux, une aura, et sur nous les enfants, qui faisaient qu'on ne pouvait pas résister à ses demandes."

Elle compare ainsi son agression à "un meurtre sans cadavre" : "On est mort de l'intérieur. On a perdu tout un pan de notre enfance qu'on ne retrouvera jamais."

Surnommé le "Picasso des églises", durant toute sa carrière, Louis Ribes a réalisé des productions pédopornographiques, des dessins et pris des photos de ses victimes. "Ces tableaux, ce sont des preuves de ce que l'on a vécu. Ces personnes qui sont catholiques, et qui viennent prier sous ces vitraux et sous ces tableaux, ils prient sous des scènes de crime", conclut Annick Moulin.

