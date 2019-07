Essonne : inquiétude autour de l'achat massif d'acide chlorhydrique

publié le 16/07/2019 à 14:07

À quoi peuvent bien servir les litres d'acide chlorhydrique achetés en masse dans des magasins de bricolage de l'Essonne samedi 13 juillet ? Si une source policière citée par Le Parisien disait redouter, à la veille de la fête nationale, "que ce soit utilisé pour réaliser des pétards ou des bombes artisanales", la trace des stocks de corrosif n'a pas encore été retrouvée.

Toujours selon le quotidien, des policiers municipaux qui ont été la cible de cocktail Molotov dans le quartier de la Guinette à Étampes auraient fait savoir qu'il s'agissait d'acide. Aucun agent n'a été blessé et une enquête servira à déterminer la nature exacte du produit.

Les investigations ont démarré dimanche 14 juillet pour tenter d'identifier les acheteurs d'acides chlorhydriques. Les enseignes de bricolages Weldom à Étampes et Castorama à Villabé et Vigneux-sur-Seine ont prévenu la police pour signaler une vente anormalement élevé de ce produit couramment utilisé comme nettoyant domestique, et donc en vente libre, mais pouvant rentrer dans les recettes de fabrications d'explosifs faciles à trouver sur Internet comme le montrait le Journal du Dimanche.

En 2013 le préfet de la Somme avait pris un arrêté pour interdire la vente d'acide chlorhydrique aux mineurs.