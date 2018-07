François Arizzi, maire de Bormes-les-Mimosas : "Plus de 12.000 personnes évacuées à cause des incendies"

publié le 26/07/2017 à 07:13

Le département du Var continue sa lutte acharnée contre le violent incendie qui s'est déclaré dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 juillet près de Bormes-les-Mimosas. Face à la menace, 12.000 personnes ont dû être évacuées de leurs habitations. Elles ont trouvé refuge dans des gymnases et campings de la ville.



Selon Var Matin, déjà 3.500 hectares ont brûlé dans le département, entre les multiples incendies qui se sont déclarés depuis lundi. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu sur place, ce mercredi soir, en compagnie du ministre de l'Intérieur. "Nous allons ce soir à la rencontre des soldats du feu qui combattent les incendies" a expliqué Gérard Collomb sur son compte Twitter. À bord d'un hélicoptère, les deux hommes ont survolé les zones touchées avant de rencontrer les sapeurs pompiers au PC sécurité de Bormes-les-Mimosas.

J'arrive dans le Var avec @EPhilippePM : nous allons ce soir à la rencontre des soldats du feu qui combattent les #incendies. pic.twitter.com/IGIMfpcUwd — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 26 juillet 2017

"La situation est encore intense si on regarde le nombre de feux en cours dans la région, elle s'améliore mais je reste prudent car il y aura encore des départs de feu demain", a dit le Premier ministre à Bormes-les-Mimosas après avoir survolé alentour les collines sinistrées dans la soirée. Il a également souligné qu'il restait "trois feux actifs" dans le département, où "sur chacun des feux il y a plus de 500 pompiers engagés". "À Bormes" il y a eu "plus de 500 largages" et une "utilisation des moyens humains intense". Sur l'origine des incendies, il a indiqué qu'une "enquête judiciaire a été entamée". "Il y aura une enquête qui permettra de savoir et d'identifier les raisons du départ des feux", a-t-il souligné.

À Bormes, une localité très touristique de la Côte d'azur dont la population peut doubler ou tripler l'été avec l'afflux de vacanciers, "le feu est en train de passer sous contrôle, on est optimiste", avait indiqué à l'AFP le préfet de région, Stéphane Bouillon, avant d'accompagner le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur les lieux.





Édouard Philippe avait auparavant salué, devant l'Assemblée nationale, "les plus de 6.000 femmes et hommes" qui "prennent beaucoup de risques et luttent d'arrache-pied" contre les feux dans le Sud. Plus d'une vingtaine d'entre eux ont été blessés mais aucune autre victime n'est à déplorer.

"10.000 hectares détruits", selon Édouard Philippe

Interrogé sur ces incendies à l'Assemblée nationale en début de journée, Édouard Philippe avait déclaré : "Nous faisons face à des incendies particulièrement marqués par leur intensité en Corse et dans tout le sud-est de la France. Pour donner des ordres de grandeur et bien saisir la gravité de la situation, sachez que, à ce jour, ce sont environ 10.000 hectares qui ont été détruits".



À 14 heures, près de 600 sapeurs-pompiers et une centaine de véhicules étaient mobilisés, appuyés par deux Dash, pour tenter de maîtriser le feu déclaré à Bormes-les-Mimosa. Les pompiers doivent faire face à d'importantes sautes de feu. L'incendie continue de se propager autour de la colline de Cabasson et du quartier du Niel. Peu avant 16 heures, Var Matin a indiqué que la situation avait empiré et que deux campings devaient être évacués, à La Favière. Les flammes atteindraient une vingtaine de mètres. Trois Canadair sont arrivés sur place en milieu d'après-midi pour appuyer les secours au sol.



"L'incendie est parti vers minuit de la Londe-les-Maures et a progressé vers le Cap Bénat. Le côté virulent du feu se trouve désormais au Cap Bénat. Les évacuations ont suivi la progression du feu. C'est une zone habitée qui double ou triple sa population l'été", ont déclaré les pompiers du Var. Un pompier a été blessé alors qu'il luttait contre les flammes. Il souffre d'une fracture.



#Incendie #BormesLesMimosas vu du ciel. Le vent souffle pour le moment en direction de la mer. Plutôt positif pour éviter propagation. pic.twitter.com/xaPBP3HLrA — Sina Mir (@sinamir) 26 juillet 2017

Sur les plages de #Hyeres, les baigneurs assistent au loin à #Incendie #BormeLesMimosas qui a déjà ravagé 1300 hectares. #Var pic.twitter.com/oWFNNyPbZ3 — Sina Mir (@sinamir) 26 juillet 2017

1.187 sapeurs pompiers mobilisés

Mercredi 26 juillet, plusieurs incendies se sont déclarés dans le département. En fin de journée, un départ de feu a été signalé dans la commune de Brignoles ainsi qu'au Plan-de-la-Tour, un petit village entouré de forêts de pins et de chênes. Celui de Brignoles a rapidement pu être maîtrisé tandis que celui du Plan-de-la-Tour sévissait encore dans la soirée.



Des reprises de feu ont eu lieu à la Croix-Valmer (Var), où plus de 400 hectares ont été détruits par les flammes mardi, ainsi qu'à d'Artigues (Haut-Var), où 1.700 hectares avaient brûlé également mardi. Depuis lundi, ce sont déjà 3.500 hectares qui ont brûlé dans le Var, entre les incendies qui se sont déclarés sur Tourves, Fréjus, Six-Fours, Saint-Julien le Montagnier, La Croix Valmer, Saint-Tropez, Artigues, Hyères, Signes et Bormes-les-Mimosas. Selon le quotidien local, 1.187 sapeurs pompiers et 258 véhicules ont été engagés sur l'ensemble du département.

Incendies : reprise des feux dans les Bouches-du-Rhône et le Var, comme ici à La Croix-Valmer près de Saint-Tropez https://t.co/zd31gxM2a4 pic.twitter.com/HUFKDqvYiS — France Bleu (@francebleu) 26 juillet 2017