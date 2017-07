Incendies dans le Sud-Est : la France demande l'aide de l'Europe

publié le 25/07/2017 à 16:30

Le sud-est de la France et la Corse sont ravagés par les flammes depuis lundi 24 juillet. En quelques heures, plus de 3.000 hectares sont partis en fumée. Dix-neuf secouristes ont été blessés en tentant de maîtriser les flammes. Mardi, des centaines de pompiers tentent toujours de circonscrire les incendies, attisés par des vents violents. Face à l'ampleur du sinistre, la France a demandé un soutien européen.



"La France a sollicité deux avions Canadair dans le cadre de l'aide européenne" pour venir à bout de ces feux destructeurs depuis deux jours, a annoncé à l'AFP le directeur général de la Sécurité civile, le préfet Jacques Witkowski. Au total, 19 avions bombardiers d'eau, dont 10 Canadair, 7 Tracker et 2 Dash - avion gros porteur bombardier d'eau - et plus de 2.000 soldats du feu sont mobilisés pour venir à bout des incendies dans le Sud-Est.



"Une véritable catastrophe écologique", dans le Var

Sur le terrain, la situation est maîtrisée dans le sud du Vaucluse et en Haute-Corse mais reste délicate dans le Var, qui est "aujourd'hui le département le plus compliqué", avec des vents violents qui ne faiblissent pas, a annoncé le préfet de la zone sécurité sud et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) Stéphane Bouillon. Dans ce département, deux incendies sont en cours, à la Croix-Valmer et à Saint-Maximin.

"C'est une véritable catastrophe écologique", se désole René Carandante, premier adjoint au maire de La Croix-Valmer, où 400 hectares de forêt sont partis en fumée depuis la veille. "Là où est passé le feu, ça ressemble à la Berezina, il n'y a plus rien, c'est brûlé". Les deux caps, cap Taillat et cap Lardier, sont dévastés, dit-il. "C'est tout noir, voir ces pins parasols tout calcinés, c'est vraiment atroce !"