publié le 07/10/2018 à 17:30

Son pronostic vital est très engagé. Une femme de 40 ans a été foudroyée dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 octobre à Saint-Just (Hérault), rapporte France Bleu Hérault. La quadragénaire a été touchée par la foudre alors qu'elle ouvrait sa fenêtre, au moment où des orages s'abattaient sur le secteur.



Comme le précise France Bleu, la victime était consciente à l'arrivée des pompiers mais a été transportée en urgence absolue à l'hôpital, où elle a été admise au département anesthésie et réanimation.

Plus de 700.000 impacts de foudre ont été enregistrés en France depuis le début de l'année 2018, rapporte Le Parisien. Un chiffre élevé, mais certains réflexes permettent d'éviter tout risque de foudroiement. Lors d'un orage, il est essentiel de fermer les ouvertures et les volets de son logement et de ne surtout pas se tenir près d'une fenêtre ou d'une porte donnant sur l'extérieur. Il faut également éviter de toucher des pièces métalliques comme des robinets et des appareils électroménagers.