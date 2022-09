Hérault : une dame de 94 ans coincée chez elle depuis juillet à cause d'un ascenseur en panne

Une vieille dame de 94 ans n'est pas sortie de chez elle depuis la mi-juillet. Cette habitante de Mudaison (Hérault) est confinée, mais contre son gré, en raison d'un ascenseur en panne. Impossible pour elle de monter ou de descendre les escaliers. La situation est devenue critique, comme nous l'explique Carole, sa petite-fille.

"Là, ça commence à se détériorer un petit peu. Aujourd'hui, elle ne peut plus sortir, elle ne peut plus voir personne. Elle reste assise sur son fauteuil. Elle est en train de se renfermer sur elle-même. On a dû faire intervenir le médecin la semaine dernière parce que ça n'allait pas du tout", explique-t-elle.

"Elle commence à dire qu'elle va mourir comme ça. Et ça, ce n'est pas tolérable pour moi. S'il arrive quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait ? Le prestataire de l'ascenseur nous dit que la pièce a bien été commandée fin août. On va voir cette semaine s'il est réparé. Moi, j'y crois pas. C'est-à-dire que si fin septembre, on n'a pas la pièce, on fait quoi ? Aujourd'hui, c'est comme si on la mettait en maison de retraite, mais en pire parce que là, il n'y a personne", conclut-elle.

