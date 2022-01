Hérault : guerre entre un maire et un vigneron privé d'électricité et d'eau depuis 13 ans

À Saint-Guiraud dans l'Hérault, un conflit perdure depuis 13 ans, entre un vigneron d'un côté et Monsieur le Maire de l'autre, qui est aussi le responsable de la coopérative locale. Celui-ci refuse de lui faire installer l'eau et l'électricité depuis 13 ans. Pour l'eau, Virgile Joly a installé une grande citerne alimentée par camion et pour l'électricité, il a un groupe électrogène pour un surcoût de 2.000 euros par mois.

"C'est essentiellement lié à un blocage du maire, qui ne veut pas signer une servitude dont a besoin Enedis pour nous raccorder", nous dit-il, expliquant que 14 procédures ont été intentées contre lui, qu'il a toutes remportées. "L'opposition date du 1er août 2008, quand on a déposé le premier permis de construire", poursuit-il.

Le vigneron renommé a développé son domaine malgré l'animosité procédurière du maire de Saint-Guiraud, Daniel Requirand, qui a la plainte facile. "On en a gagné aucune. Concernant les indemnités, on a dû lui donner 200.000 euros environ", explique l'élu.