Hauts-de-Seine : un enfant de 2 ans intoxiqué au monoxyde de carbone

publié le 04/10/2020 à 05:43

Un enfant de 2 ans a été intoxiqué au monoxyde de carbone, vendredi 2 octobre, à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Ses parents ont appelé les secours alors qu'il était pris de convulsions, rapporte Le Parisien. Les pompiers se sont vite rendus sur place. L'enfant et son père, également intoxiqué, ont été hospitalisés en urgence absolue.

Les pompiers ont constaté sur place qu'un brasero avait été allumé dans le salon, causant une augmentation du taux de monoxyde de carbone dans la pièce. En plus du petit et de son père, les cinq autres personnes vivant dans l'appartement, situé au 10e étage d'un immeuble, ont été intoxiquées plus légèrement.

Un important dispositif de secours a été mis en place. Ainsi, 22 pompiers sont allés sur place, ainsi que deux équipes du Samu et la police. En plus de la prise en charge de la famille, il a fallu examiner les autres étages et s'assurer qu'il n'y avait aucune autre victime.