et AFP

publié le 06/12/2020 à 19:37

Dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 décembre, un homme de 26 ans a été retrouvé inanimé par un riverain à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. La victime était touchée par deux balles dans le dos. À l'arrivée des secours, le jeune homme de 26 ans avait été déclaré mort. Selon le parquet de Nanterre, "trois autres ogives ont été retrouvées à proximité" ainsi que de "fortes sommes d'argent sur le corps et dans le véhicule de la victime".

Ce dimanche, le parquet de Nanterre indique que dans le cadre de l'enquête, trois personnes ont été interpellées et mises en examen. Les trois hommes ont été déférés samedi devant un juge dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour "assassinat et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime". Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire et le troisième a été placé sous contrôle judiciaire.

Deux des personnes mises en examen se trouvaient sur les lieux dans un véhicule au moment des faits et ont été identifiées grâce à l'exploitation de la vidéosurveillance. Le troisième homme a quant à lui été interpellé à son domicile de Courbevoie où les policiers ont retrouvé dans son appartement près de 3 kilos de cannabis, a ajouté le parquet.

La victime, qui résidait en Seine-Saint-Denis, avait déjà été condamnée dans le cadre d'affaires relatives aux stupéfiants et pour des vols, a-t-on précisé de même source.