publié le 03/09/2018 à 15:28

La scène paraît inimaginable. Enceinte de 6 mois, une jeune femme de 23 ans a été contrainte d'uriner sur le parking d'un magasin, après que le personnel de l'enseigne lui ait refusé l'accès aux toilettes. Les faits, déroulés le 21 août, sont rapportés par l'Est Républicain.



Audray était en balade à Vesoul, en Haute-Saône, avec sa mère Mireille, sa sœur et deux de ses enfants. Alors que la famille était dans les rayons du magasin Action, Audray a demandé à un employé si elle pouvait utiliser leurs toilettes. Cette personne l'a renvoyé vers un second employé, qui lui a refusé l'accès aux sanitaires.

Ne tenant plus, la jeune femme a dû se résoudre à uriner sur le parking du magasin, entre deux voitures. Une situation invraisemblable, qui met en colère Mireille, la mère d'Audray. "Pour moi, ils sont tenus d’ouvrir leurs toilettes aux femmes enceintes, enfants, ou aux gens malades", a-t-elle affirmé à l'Est Républicain.

C'est pourquoi elle a contacté l'enseigne sur les réseaux sociaux, pour les interpeller sur la question. "On s’est excusée, et on m’a demandé une description de la personne qui nous a répondu. Puis, on m’a dit que le service concerné avait été informé, pour que cela n’arrive plus", poursuit Mireille. Contacté par RTL, le magasin n'a pas répondu à nos sollicitations.