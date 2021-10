Haute-Garonne : une employée de supermarché percutée mortellement par la voiture d'un collègue

Un drame dans le nord de Toulouse après une soirée d'entreprise. Dans la nuit de samedi 9 à dimanche 10 octobre, une femme âgée de 56 ans a été mortellement percutée par la voiture d'un collègue de travail sur le parking de l'Intermarché de Fronton (Haute-Garonne). Les deux employés venaient de participer à une soirée organisée par leur direction, indique le journal 20minutes.

Dépêchés sur place, les secours ont pris en charge une victime inanimée "dans un état grave". La quinquagénaire a été rapidement transférée à l'hôpital Purpan, mais elle n'a finalement pas survécu à ses blessures.

Comment un tel drame a pu se produire ? D'après les premiers éléments rapportés par la gendarmerie, la victime "serait tombée au sol et aurait été percutée accidentellement" par le véhicule de son collègue qui a contacté les pompiers, expliquent nos confrères. Les gendarmes n'ont pas pu éclaircir les circonstances de la collision et ont interpellé le conducteur de 38 ans plus tard dans la journée.

Ce dernier a été placé en garde à vue : à noter qu'il aurait consommé de l'alcool pendant la soirée tandis que des traces de stupéfiants ont été retrouvées dans son organisme. Le mis en cause a été déféré devant un juge en vue de l’ouverture d’une information judiciaire pour homicide involontaire aggravé par l’usage d’alcool et stupéfiants, a précisé le parquet.