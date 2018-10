publié le 21/10/2018 à 11:21

C'est via son compte Twitter que Christophe Castaner a annoncé la mort d'un gendarme dans la nuit de samedi à dimanche 21 octobre. "J’ai appris avec une immense tristesse le décès d’un de nos gendarmes, alors qu’il sécurisait un accident routier à Gonesse", a ainsi tweeté celui qui a été très récemment nommé à la place Beauvau.



Le militaire faisait partie de l'escadron de gendarmerie de Moselle, basé à Longeville Lès-Saint-Avold, qui intervenait afin de sécuriser un accident de la route. On n'en sait pas plus pour le moment sur les circonstances qui ont mené au décès du gendarme.

À la fin de son message, Christophe Castaner évoque un "soutien à ses frères d’armes blessés et au civil qui lutte pour la vie", qui laisse penser que d'autres militaires en service ont été blessés dans l'accident. Un civil aurait par ailleurs son pronostic vital engagé. La gendarmerie nationale a de son côté tweeté sa "douleur et vive émotion" à la suite du "décès en service" du gendarme.

