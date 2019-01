publié le 06/01/2019 à 06:02

Un mineur de 15 ans a été placé en détention, samedi, pour "tentative d'homicides volontaires" après avoir reconnu l'agression au couteau, jeudi à Pessac (Gironde), de son frère de 11 ans et de sa sœur de 8 ans, a annoncé le parquet de Bordeaux dans un communiqué.



"Le psychiatre qui a examiné l'auteur de ces faits n'a pas relevé d'anomalie mentale ou psychique", selon le procureur de Bordeaux, Marie-Madeleine Alliot. Le jeune adolescent qui avait très grièvement blessé de plusieurs coups de couteau son frère et sa sœur, "a reconnu les faits précisant avoir agi sous l'emprise de la colère" motivée selon lui par "un sentiment d'injustice". L'état de santé des deux victimes s'est amélioré et leurs jours "ne sont plus en danger", selon le parquet.

L'agression s'était produite jeudi après-midi au domicile familial, en l'absence des parents. L'aîné de la fratrie qui avait pris la fuite, abandonnant les deux victimes sans prévenir les secours, avait été interpellé à un arrêt de tramway, à Pessac, une heure après l'agression. Son petit frère blessé au flanc s'était réfugié chez des voisins qui avaient donné l'alerte.