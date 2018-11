et Clarisse Martin

La journée d'action du 17 novembre approche. Ce samedi, les "gilets jaunes" devraient faire parler d'eux avec des actions diverses difficilement quantifiables destinées à faire passer un message de grogne contre la hausse du prix des carburants. Les autorités s'attendent à 1.500 actions, qui pourraient se traduire par des blocages routiers, des opérations escargots ou encore des opérations "péages gratuits".



Pour en parler, Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI) était l'invité de RTL Midi. "On est habitués à avoir des actions spontanées comme celles des lycéens et des étudiants qui n'étaient pas forcément déclarées", explique le policier au micro de Christelle Rebière.

En revanche, il existe plusieurs aspects inédits dans ces manifestations à venir : "Il y a un phénomène nouveau car il y a un risque d'entrave à la libre circulation, un risque d'accidents et peut-être des risques de confrontations entre manifestants et contre-manifestants", analyse Jean-Marc Bailleul qui craint la présence de "gens qui vont vouloir perturber et quelque part vouloir faire déraper l'action a priori pacifiste" du mouvement des "gilets jaunes". Pour le policier, le risque de débordements reste "important".