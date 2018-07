publié le 27/05/2016 à 13:43

À l'heure des fortes mobilisations contre le projet de loi Travail, les policiers essuient régulièrement des critiques. Ils viennent cependant de trouver un défenseur en la personne de Gad Elmaleh. Furieux de voir trois des quatre suspects dans l'affaire de la voiture de police brûlée à Paris libérés, l'humoriste a pesté contre le gouvernement. Sa rage a pris la forme d'un message en 140 signes sur le réseau social Twitter, jeudi 26 mai. "Message du gouvernement aux enfants de la République : 'Frappe un flic. Lui sera décoré et toi libéré et tu pourras même recommencer'", a-t-il fulminé.



Relayé plus de 2.500 fois, le tweet n'a pas tardé à faire réagir les internautes. Souvent critiques, les "twittos" ont rappelé à l'humoriste que le pouvoir judiciaire et exécutif étaient séparés, ou encore que la présomption innocence était un principe fondamental en droit français. Certains ont également soulevé que l'un des quatre suspects se trouvait actuellement en détention provisoire.

@gadelmaleh un juge n est pas aux ordres du gouvernement. On n est pas en Russie ni en Chine. — ©Audibert (@fred_audibert) 26 mai 2016

@gadelmaleh il y a un principe en France qu'on appelle la séparation des pouvoirs, mais ca c'est pas pour les comiques. — _Tgzlz (@_Tgzlz) 26 mai 2016