Futuroscope : ce que l'on sait de l'incendie d'une attraction qui a fait deux blessés

Grosse frayeur au Futuroscope. Le wagon d'une attraction a pris feu, ce vendredi matin 7 avril, dans le parc poitevin. Un incendie bref, qui a tout de même fait deux blessés. Il était un peu plus de 10h lorsqu'une batterie au lithium, située sous le wagon numéro deux d'Objectif Mars, s'est enflammée. Le train enveloppé par les flammes a poursuivi sa course et est entré en gare quelques secondes plus tard.

Une vidéo de l'incident diffusée sur les réseaux sociaux laisse entendre la panique des passagers coincés derrière les barrières de sécurité. Des agents de sécurité, et des témoins, sont parvenus à maîtriser les flammes à l'aide d'extincteurs. L'attraction, rapidement évacuée, a été mise à l'arrêt. Deux personnes assises au-dessus de la batterie ont été légèrement blessées à la jambe et au visage. L'une d'elles se trouve toujours au CHU de Poitiers.

"Il va y avoir une enquête de la part de la gendarmerie, et une enquête avec le constructeur pour déterminer les raisons de cet incendie sur la batterie", assure Laure Mosseron, en charge de la communication du Futuroscope. Mise en service en mars 2020 et plébiscitée par les visiteurs, Objectif Mars fait pourtant l'objet de contrôles réguliers, nous a assuré la direction du Futuroscope.

