publié le 07/01/2020 à 20:26

Alors que la grève a provoqué une importante augmentation des arrêts maladie, un service en ligne nommé www.arretmaladie.fr propose depuis ce mardi 7 janvier, des "arrêts de travail de courte durée (3 jours maximum) disponibles en ligne". Le patron de l'assurance maladie s'apprête à mener une action devant le tribunal de grande instance de Paris, révèle Les Échos.

Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dénonce "un acte de prescription de l'arrêt de travail qui devient un produit d'appel commercial". L'Ordre des médecins devrait lui aussi poursuivre cette entreprise créée par un avocat en Allemagne.

Tous les internautes peuvent en faire la demande. Alors, la CNAM a procédé à des relevés d’huissier afin de constater si l'opération était aussi facile que cela. "À l'issue d'une téléconsultation avec un médecin français et sous réserve de pouvoir effectuer un diagnostic fiable, le patient peut obtenir un arrêt maladie de quelques jours (2 à 3 max) pour des pathologies simples et courantes : coup de froid, stress, douleurs menstruelles, gastro-entérite, etc."

Le quotidien économique souligne également que l'industrialisation des arrêts de 3 jours semble être la durée "parfaite" car trop courte pour que l'assurance maladie ait le temps de traiter la feuille de soins et d'envoyer un médecin au domicile du malade.