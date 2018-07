publié le 30/11/2016 à 08:12

Il fait figure de principal suspect dans l'affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz. Pourtant, il pourrait ne pas assister à son procès. Condamné dans de multiples affaires de meurtres, Francis Heaulme est au plus mal. D'après nos informations, sa santé s'est brutalement dégradée ces derniers mois. Or, il doit être jugé dans un peu plus d'un an pour la mort de deux petits garçons, tués à coups de pierre et retrouvés le long d'une voie ferrée en septembre 1986.



Selon les témoignages de ses rares visiteurs, celui qui est surnommé le "routard du crime" est dans une condition physique déplorable. Ces derniers mois, il a été frappé par deux infarctus et son bras gauche lui fait mal en permanence. Son avocate Liliane Glock, qui l'a vu la semaine dernière, décrit un homme dont l'état de santé ne cesse de se dégrader.

Le procès, prévu pour fin 2017-début 2018, est très attendu par les familles d'Alexandre Beckrich et Cyril Beining. Surtout depuis que Patrick Dils a été mis hors de cause en 2002. L'audience est actuellement suspendue à une décision de la Cour de cassation. Mais sans la présence de Francis Heaulme, trop malade, il n'y aurait plus aucune chance de voir la vérité enfin jaillir dans cette affaire.