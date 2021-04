Fillette blessée par balles à Pantin : ce que l’on sait

publié le 14/04/2021 à 00:30

Une petite fille a été blessée par balles, ce mardi à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Elle est âgée de 10 ans et se trouvait en voiture avec son père au moment des faits. Tous deux quittaient leur domicile dans une rue fréquentée de Pantin, aux alentours de 13h30. Un homme s’est approché à pieds du véhicule, avant de tirer plusieurs coups de feu.

La fillette est touchée au dos, le père de famille la transporte directement à l’hôpital en urgence absolue. Au final, aucun organe vital n’est atteint et à l'heure actuelle, ses jours ne sont plus en danger. Le tireur, lui, a pris la fuite sur une trottinette. Il est introuvable. L’enquête a été confiée à la brigade criminelle de la PJ parisienne et la piste privilégiée ce mardi soir par les enquêteurs, est celle du règlement de compte.

Le père de la fillette est très défavorablement connu des services de police. Il a entre autres été condamné, puis acquitté en appel, en 2020, dans une affaire d’homicide sur fond de trafic de stupéfiants, qui remonte à 2013.