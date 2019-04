Explosion à Paris : "On a entendu un gros boum", témoigne une riveraine

publié le 15/04/2019 à 17:57

Un quartier tout entier sous le choc. Un immeuble de la rue Pajol, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, menace toujours de s'effondrer au lendemain de la terrible explosion de gaz qui a soufflé deux appartements et fait un blessé grave. À l'heure actuelle, la structure de l'immeuble demeure très fragilisée.



Michelle, une habitante du quartier qui loge juste en face de l'immeuble, raconte ce qu'elle a vu dans la soirée de ce dimanche 14 avril, au moment de l'accident : "Vers 21h30, on a entendu un gros boum. On a des balcons, j'ai cru que le balcon s'écroulait. J'ai aperçu en face un énorme trou mais ce qui m'a surpris est qu'il y avait encore de l'électricité dans l'appartement".

Avant l'arrivée rapide des pompiers sur place, Michelle décrit toute l'inquiétude des habitants du quartier : "Il n'y avait plus rien, l'explosion était sur une grande largeur. En bas, il y avait plein de dégâts. Je voyais des fenêtres et des morceaux de gravas et on nous disait que c'était à cause du gaz. Des gens dehors s'inquiétaient en disant de ne pas fumer, de ne pas venir, de ne pas bouger avant que les pompiers n'arrivent très rapidement".

Une quarantaine de personnes ne peuvent, pour l'heure, toujours pas regagner leur logement.

Explosion dans un immeuble rue Riquet les pompiers sont sur place ¿ pic.twitter.com/yU6G91RjXv — Olive (@marxdorm) 14 avril 2019