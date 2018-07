publié le 30/07/2018 à 20:09

À Colmar, deux détenus d'une trentaine d'années se sont évadés en prenant la fuite par les toits de la prison après avoir percé le plafond de leur cellule dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 juillet. Or, déjà en 2013, trois détenus s'étaient enfui de cette même prison et de la même manière. "Dans le cas de Colmar, c'est un établissement très vétuste qui ne répond pas aux normes de sécurité classiques", dénonce Jean-François Forget, secrétaire général de l'UFAP-UNSa Justice, principal syndicat pénitentiaire.



Selon lui, l'établissement pénitentiaire "ne devrait pas être fermé mais réaffecté à des fins de peine ou des très courtes peines", explique-t-il. "Aujourd'hui, la maison d'arrêt de Colmar, sous pleins d'aspects, ne répond pas aux critères standards que doivent avoir des maisons d'arrêt pour garder des détenus classiques d'où la raison de ces évasions qui ne s'invoque que par des déficits techniques et structurels", insiste Jean-François Forget.

Concernant l'évasion de Redoine Faïd le 1er juillet dernier de la prison de Réau, celle-ci est due à une "conjonction de failles de sécurité" qui ont été exploitées par un "commando paramilitaire", selon Nicole Belloubet qui se fonde sur le rapport de l'Inspection générale de la justice. Pour Jean-François Forget, secrétaire général de l'UFAP-UNSa Justice, le plus important est qu'il n'y a aucun soupçon de corruption ni de complicité".

Il y la nécessité d'une réorganisation de l’administration pour la gestion de ces profils-là Jean-François Forget Partager la citation





"Il y a d'abord la nécessité d'une réorganisation de l’administration, notamment pour la gestion de ces profils-là" qui confèrent au grand banditisme ou au terrorisme. Il cible "l'absence d'établissements pour garder des Redoine Faïd, des Abdeslam et compagnie".



Après la prise en otage d'une infirmière psychiatrique à l'unité sanitaire du centre de détention de Salon-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône, Jean-François Forget précise que le motif de l'action du détenu est assez habituel. La prise d'otage est intervenue pour une "demande de transfert de ce détenu". Il explique que "c'est devenu un mode récurrent pour obtenir son transfert". Selon lui, "plus de la moitié des prises d'otages ont pour objectif le transfert des détenus".