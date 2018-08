publié le 28/08/2018 à 13:58

Quand une belle histoire de solidarité devient une bataille médiatique et judiciaire. Au départ, c'est une story à l'américaine digne d'un téléfilm. Kate McClure se retrouve en panne sèche sur une autoroute en octobre 2017. Heureusement pour elle Johnny Bobbitt Jr, un SDF, lui fait don de ses 20 derniers dollars afin de mettre de l'essence et continuer sa route.



Touchée, l'automobiliste crée une cagnotte sur la page GoFundMe et espère récolter 10.000 dollars pour aider le sans-abri. L'opération connait un succès colossal et ce sont même 400.000 dollars qui sont donnés en une vingtaine de jours. L'histoire est parfaite, sauf que... Dix mois plus tard, Johnny Bobbitt Jr n'a touché que 75.000 dollars.

"De ce que je peux voir, le compte GoFundMe a grimpé jusqu’à 402.000 dollars et GoFundMe a facturé environ 30.000 dollars. Mark D’Amico et Kate McClure ont donné environ 75.000 dollars à Johnny. Il devrait y avoir près de 300.000 dollars supplémentaires à la disposition de Johnny", a compté l'avocat du SDF sur CNN.

Préserver Johnny de ses propres dérives

Si GoFundMe assure qu'elle "veillerait à ce que Johnny reçoive l'aide qu'il mérite", qu'a fait Kate McClure du reste de la somme ? La bienfaitrice a indiqué qu'elle souhaitait s'assurer que le SDF n'allait pas dilapider un pécule qui pourrait le sortir de la précarité. Avec la première somme touchée, Johnny s'est acheté la voiture de ses rêves et un camping car, indique Le Parisien.



Des achats rendus finalement, car le SDF a révélé être de nouveau à la rue et avoir recommencé à se droguer. Kate McClure argumente donc que dans ces conditions, Johnny Bobbitt Jr ne touchera pas l'argent. " Je le brûlerai devant lui", a-t-elle déclaré Philadelphia Inquirer.



Une enquête a donc été ouverte pour déterminer si les intentions des donateurs doivent être respectées sans condition.