Espagne : une chanteuse meurt en plein concert après une explosion pyrotechnique

publié le 03/09/2019 à 03:15

Le Super Hollywood Orquestra, un groupe pop espagnol, était en représentation lors d'un festival à Las Berlanas, à 120 km à l'ouest de Madrid, lorsqu'un drame est arrivé. En plein concert, et alors qu'une mise en scène pyrotechnique a été prévue, celle-ci a virée à la catastrophe. En effet, l'une des explosion a dérapé, provoquant des blessures puis la mort de la chanteuse du groupe.

Joana Sainz, 30 ans, a été touchée et s'est écroulée dans la foulée, rapporte Le Figaro. Le millier de spectateurs présents ont été pris de stupeur. Parmi eux, un médecin et une infirmière ont tenté de prodiguer les premiers soin à l'artiste, qui est décédée sur les coups de 2 heures du matin dimanche 1er septembre, après son transport à l'hôpital.

Du côté de la société de promotion, on déplore cet accident. "Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis pour le décès de notre collègue Joana", a indiqué la société sur Facebook. "Ce sera très difficile pour nous de surmonter son absence. Nous ne t’oublierons pas", conclut le promoteur.