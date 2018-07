Espagne : ils meurent écrasés par une tonne de vêtements

publié le 30/01/2017 à 18:00

Ensevelis sous une tonne de vêtements, ils n'ont pas pu être ranimés. Dimanche 29 janvier, un couple d'espagnols et leur plus jeune fille âgée de 12 ans ont été retrouvés morts, sous une masse de vêtements et de chaussures qui étaient entreposés dans leur chambre. Le drame a eu lieu dans un appartement d'Alicante, au sud-est du pays, révèle le quotidien Diario informacion.



C'est l'autre fille du couple, âgée de 18 ans qui a fait la macabre découverte à son réveil. Les secours sont arrivés rapidement sur les lieux mais n'ont pas pu ranimer les trois victimes, un homme de 50 ans, sa femme de 49 ans et leur petite fille.

Selon le quotidien, plusieurs étagères remplies de vêtements et de chaussures se sont renversées sur les trois membres de la famille alors qu'ils dormaient. Le plancher de l'appartement situé au premier étage d'un immeuble en comportant 4 se serait effondré.

La famille stockait ces vêtements dans leur appartement dans le but de les revendre. La police scientifique et la police nationale sont chargées de l'enquête. Elles attendent maintenant les résultats des différentes autopsies pour déterminer précisément les causes de la mort des trois victimes.