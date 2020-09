Enfant mort après avoir mangé des crêpes : "J'ai pardonné", dit sa mère

publié le 15/09/2020 à 11:08

Un goûter à l'école, des enfants qui salivent devant une montagne de crêpes au sucre : la scène paraît banale mais elle a coûté la vie à un petit garçon. L'enfant de 6 ans, Jahden, était allergique au lait. C'était d'ailleurs inscrit dans son dossier. Mais quand la maîtresse a demandé s'il pouvait en manger, il a répondu oui. Mais c'est aux crêpes à l'eau qu'il avait droit. Alors elle lui en a donné.

Par la suite, il a été victime d'un choc anaphylactique mortel. Les faits remontent à mars 2018 à Villefranche-sur-Saône et l'institutrice est jugée ce mardi 15 septembre après-midi pour homicide involontaire. "Je ne comprends pas. Je ne comprendrais jamais, confie à RTL la mère de l'enfant, qui attend des explications. Cela me hante tous les jours que Dieu fait."

"Comment on peut donner à cet enfant allergique des crêpes ? Je ne comprendrai jamais, ajoute-t-elle. Peut-être le procès nous aidera. Mais mon fils ne reviendra jamais. Mais je ne hais pas [l'institutrice]. Au début, j'avais de la haine. Mais aujourd'hui, je l'ai pardonné. On ne vit pas avec la haine."

Une responsabilité partagée, selon la défense

Peut-on toutefois désigner cette institutrice comme étant la seule responsable ? Pour son avocat, Maître Lalliard, il y a eu négligence mais personne d'autre ne s'est inquiété. "Il y a un goûter, explique-t-il, et on va donner des crêpes aux enfants. La maîtresse va donner deux petites crêpes à cet enfant qui souffre d'une allergie au lait, faisant confiance à l'enfant qui dit qu'il mange des crêpes chez lui. Sauf qu'il s'agissait de crêpes à l'eau."

"Lorsque la maman est venue à 16h30, l'enfant a indiqué qu'il avait pris deux petites crêpes au lait et qu'il avait du mal à respirer, mettant ça sur le compte de l'asthme, poursuit l'avocat. C'est pour cela que la maman, pas plus inquiète que ça, est repartie avec l'enfant à la main. Et c'est malheureusement sur le parcours que l'enfant est tombé, inanimé."