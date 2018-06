et La rédaction numérique de RTL

publié le 23/06/2018 à 11:16

La vidéo d'un prêtre qui a giflé un bébé de deux ans et demi pleurant au cours d'un baptême a été visionnée des millions de fois depuis sa mise en ligne, jeudi 21 juin. L'homme d'Église sera poursuivi en justice. Dans la petite commune de Champeaux (Seine-et-Marne), où se sont déroulés les faits, les habitants sont interloqués.



Mélanie, habitante du village, témoigne au micro de RTL : "En tant que maman, qui a baptisé ses enfants à l'église de Champeaux, je suis choquée. Ce geste de violence... Il n'a pas à faire ça", estime-t-elle. Même son de cloche chez Frédéric, un autre résident de la commune. "Il y a un an de ça, j'étais au baptême de mon neveu, avec mon enfant de deux ans qui courait dans l'église, il a parlé comme un chien à mon enfant", raconte l'homme, qui était ensuite sorti de l'édifice religieux.

Michel, un fidèle paroissien, préfère parler lui d'un prêtre d'une autre génération, "vieille école", et le défend à demi-mot. L'homme d'Église est en effet âgé de 89 ans. "Je pense que c'est un homme d'un certain âge qui a pété les plombs. Ce qui peut surprendre, c'est qu'il ne reconnaisse pas que ce n'est pas normal." Tous s'accordent sur un point : ils ne souhaitent plus voir ce prêtre dans une église.

Vendredi 22 juin, l'évêque de Meaux, Mgr Nahmias, a réagi en suspendant le prêtre de toutes célébrations de baptême ou de mariage.