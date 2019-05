publié le 16/05/2019 à 17:16

Une bien mauvaise surprise. Un enfant de 20 mois a failli s’étouffer lundi 6 mai avec un gâteau au chocolat de la marque Casino dans lequel se trouvait une dent, rapporte L’Est Républicain. Le produit avait été acheté dans le magasin Casino de Pontarlier dans le Doubs. Le groupe a annoncé rappeler les lots de la chaîne de production concernée.



L’incident s’est produit le jour même où ses parents avaient fait leurs courses : "Il se réveille, je joue un peu avec lui, je lui donne un gâteau et là je commence à entendre qu’il s’étouffe. J’accours vers lui, je lui tape le dos, je lui tape le sternum et là il ressort cet objet qui ressemble à une dent avec une vis", raconte Jessy, le père de l’enfant, au quotidien régional.

Dans la foulée, Jessy a contacté le service consommateur de Casino qui lui a demandé d’envoyer "le corps étranger" ainsi que des photos. "Je leur ai envoyé uniquement les photos quelques jours plus tard", souligne-t-il.

Casino rappelle tous les lots de sa chaîne de production

Le vendredi 10 mai, Casino propose de rembourser aux parents de l’enfant "deux fois le prix du paquet", en soulignant qu'il n'y avait pas eu de "dommage corporel". Effaré, le père de l'enfant se demande : "S’il était mort, qu’est ce que j’aurais fait moi ?". L’enseigne a également contacté son fournisseur qui a lancé un audit auprès de la chaîne de production concernée.



Contacté par RTL.fr, le directeur du magasin Casino de Pontarlier souligne son étonnement : "le site est certifié et aucune anomalie n'a été relevée par les détecteurs de métaux ce jour-là. Tous les opérateurs ont été vérifiés et tout le personnel, qui travaille sur le site à plein-temps a été questionné".



Par mesure de précaution, l'ensemble des lots de cette chaîne de production ont été rappelés. Le directeur du Casino de Pontarlier reste toutefois songeur sur cette affaire : "Nous avons demandé aux parents de l'enfant d'envoyer une photo de ce corps étranger. Aux dernières nouvelles, nous n'avons rien reçu. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve".



Le géant de la grande distribution a finalement proposé un bon d’achat de 100 euros à Jessy et sa compagne. Le couple, qui a déjà engagé des poursuites judiciaires, a refusé.